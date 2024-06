Invité de la rédaction: Marc Eisenberg, président de Qualita qui réagit aux résultats des élections européennes: “Y a-t-il un moment où l’on dira: c’est dangereux pour les Juifs de rester en France? Aujourd’hui nous sommes dans situation où Le Pen est aux portes du pouvoir et où il est de plus en plus difficile d’être juif en France. Alors oui ce qui s’est passé hier peut entrainer un mouvement d’alyah en Israël!”