Le refus de la ministre Orly Lévy-Abécassis de participer à une cérémonie en souvenir de l’ancien Premier ministre assassiné Itshak Rabin a provoqué de nombreuses réactions violentes à gauche.

Dans une interview à la station Reshet Bet, elle a expliqué les raisons de son refus : « Il s’agissait en fait d’une cérémonie politique sous le titre ‘Rabin, nous poursuivons sa voie’, qui entre dans le cadre d’une campagne électorale. Il ne s’agissait pas du tout d’une cérémonie de souvenir. Il faut comprendre : on essaie de transformer ce meurtre, qui a porté atteinte à tout le pays, en équation impossible : si vous ne vous alignez pas sur la vision politique de Rabin alors c’est que vous approuvez son assassinat ! C’est quelque chose d’inacceptable, à la limite de l’incitation et de la réécriture de la conscience nationale. (…) Lorsqu’ils m’ont invitée je leur ai dit qu’il s’agissait de leur héritage politique. Je le dis de manière très ouverte : je ne sais même pas ce que veut dire exactement ‘l’héritage Rabin’. Il est possible que cela comprend de bonnes choses mais ce n’est pas mon héritage politique et je n’ai aucunement l’intention de présenter mes excuses (pour mon refus d’assister) ».

Photo Hadas Parush / Flash 90