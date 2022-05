Comme chaque année, après la cérémonie au Kotel, c’est dans les murs de la Knesset qu’un hommage est rendu à ceux qui sont tombés pour l’Etat.

Cette cérémonie est ouverte par le Président de la Knesset, le Premier ministre et la Présidente de la Cour suprême devant le »mur des noms des victimes » sur l’esplanade de la Knesset.

Lors de la soirée, le Président de la Knesset, le Premier ministre, le ministre de la Défense et celui des Affaires sociales raconteront l’histoire de soldats tombés.

Micky Lévy a raconté l’histoire de son frère, Pini. »Mon jeune frère Pinhas. Nous l’appelions Pini. Nous étions cinq frères. Je suis l’aîné, lui – deux ans après moi. (…) Il est parti en milouïm dans la vallée du Jourdain. Un terroriste s’est introduit dans la base. Lors de la lutte qui s’en est suivie, mon frère a été tué. Mon jeune frère Pini », a-t-il raconté, les larmes dans la voix.

La voix tremblante, il a cité les derniers mots que son frère a dit à sa veuve Shoshi: »Prenez soin de la famille. Prenez soin du pays. Prenez soin de la maison, quelque soit le prix. Je te promets encore, Pini mon frère, que personnellement et nous tous nous prenons soin de la maison de toutes nos forces mais le prix qu’ont payé Maman Sarah et Papa Matslia’h, z’l, Shoshi, tes enfants Roï et Doron et nous tous, l’Etat d’Israël, est un prix si douloureux. Mon jeune frère Pini. Tu es pour toujours dans nos coeurs. Tu es dans mon coeur, pour toujours ».

Entre chaque histoire de victimes, des artistes interprètent des chansons en leur mémoire.