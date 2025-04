La ministre Miri Regev, en charge de la cérémonie du Jour de l’Indépendance marquant le 77e anniversaire de l’État d’Israël, a révélé lundi les noms de trois nouveaux porteurs de flambeaux sélectionnés pour l’événement officiel.

Le premier est la psychologue Jenny Sabidia, survivante du Festival Nova qui a courageusement porté secours à des blessés sous le feu des terroristes lors du massacre. Son frère Shlomi et sa compagne qui l’accompagnaient ont été tués. À peine sortie de la période de deuil, Jenny Sabidiya a lancé une initiative d’accompagnement pour les familles ayant perdu des proches durant les attaques du 7 octobre. Elle s’est également engagée dans un combat médiatique en créant une série documentaire exposant la brutalité du massacre et en œuvrant activement pour la mémoire des victimes.

« Jenny insuffle espoir et résilience aux survivants et aux familles endeuillées, » a déclaré la ministre Regev. « Sa double expérience de survivante et de sœur endeuillée lui confère une légitimité particulière pour perpétuer la mémoire de Shlomi à travers son témoignage personnel. Depuis 18 mois, elle consacre toute son énergie à la réhabilitation des victimes de guerre, avec des résultats remarquables. »

Le second est Elisha Medan, réserviste et l’un des fondateurs de l’implantation Avigail dans le Conseil régional de Har Hébron en Judée-Samarie. Il a été grièvement blessé lors d’une explosion dans le nord de Gaza, incident tragique qui a coûté la vie à quatre de ses camarades. Suite à ces blessures, il a subi une double amputation des jambes. Malgré cette épreuve, Elisha est devenu un fervent avocat de l’unité nationale, multipliant les appels au rassemblement sur toutes les plateformes disponibles.

La ministre Regev a souligné : « Le parcours de réadaptation d’Elisha constitue une source d’inspiration. Il transmet un message puissant sur la cohésion sociale israélienne et l’évolution de sa propre vision après avoir combattu aux côtés de soldats de tous horizons politiques. Lors de la précédente Journée du Souvenir, il a ému le pays entier en partageant son expérience et en nous rappelant que ‘les soldats tombés nous ont légué une volonté de persévérance – nous devons être unis et construire des ponts. C’est notre seule voie vers la victoire’. »

Le troisième porteur de flambeau annoncé est la capitaine de l’équipe féminine israélienne de goalball, Gal Hamrani, née avec une déficience visuelle sévère qui s’est progressivement aggravée jusqu’à la cécité complète à l’âge de 25 ans. Surmontant ce handicap, Gal a décroché une médaille d’argent aux Championnats d’Europe en 2019 et s’est qualifiée pour les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020, ainsi que pour ceux de Paris en 2024.