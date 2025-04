Le chef de l’opposition israélienne, Yaïr Lapid, a adressé ce mardi une lettre à la ministre en charge des célébrations de Yom Haatsmaout, Miri Regev, annonçant son intention de transférer les invitations de son parti à la cérémonie d’allumage des flambeaux sur le mont Herzl aux familles des otages détenus par le Hamas.

Dans sa lettre, Lapid explique que la faction Yesh Atid souhaite remettre les 46 invitations parlementaires reçues à ces familles, et demande à la ministre de veiller à ce qu’aucun obstacle ne soit placé à leur entrée lors de l’événement. »Il est juste que ceux qui paient chaque jour le prix insoutenable de cette guerre soient assis aux premiers rangs », a-t-il déclaré.

Cependant, quelques heures plus tard, il a été révélé que ces familles avaient déjà été invitées à l’événement, à la fois à la cérémonie et à la répétition générale, par l’administration gouvernementale en charge des otages et rattachée au bureau du Premier ministre.

Dans un communiqué, l’administration a précisé avoir reçu un grand nombre d’invitations en coordination avec la ministre Regev, et les avoir proposées à toutes les familles concernées bien avant la demande de Yaïr Lapid. »Des dizaines d’entre elles ont accepté l’invitation et seront présentes. Nos équipes les accompagneront avant, pendant et après la cérémonie pour veiller à leur bien-être », a-t-il été indiqué.