Six dangereux terroristes ont réussi à s’enfuir du centre pénitentiaire de Gilboa au moyen d’un tunnel souterrain qu’ils ont creusé depuis leur cellule. Parmi eux, des terroristes très « connus » tels que Zakharia Zbeïdeh, ancien commandant des Brigades Al-Aqsa et qui fut l’un des chefs du Fatah à Jénine lors de la 2e Intifada. Responsable de la mort d’Israéliens, il avait été « grâcié » lors d’un accord avec l’Autorité Palestinienne mais avait renoué avec le terrorisme. Les cinq autres terroristes sont membres du Jihad Islamique.

Depuis l’annonce de leur évasion, l’armée, la police, le Shin Bet et des unités spéciales se sont mis à leur recherche, y compris avec des hélicoptères et des drones multirotors. Mais il est probable qu’ils aient eu le temps de rejoindre les territoires contrôlés par l’Autorité Palestinienne où ile bénéficieront de soutien. Des effectifs de police onmt également été déployés dans les villages environnant le centre pénitentiaire.

Le Preemier ministre Naftali Benett a parlé d’un « incident très grave ». Les services pénitentiaires estiment que les terroristes ont commencé à creuser ce tunnel depuis quelques années. L’annonce de l’évasion des terroristes a été accueillie à Jénine par des cris de joie dans les rues et de feux d’artifice.

Le député Itamar Ben-Gvir a réagi à cette évasion : « Les conditions luxuseuses de détention des terroristes et la capitulation face à toutes leurs exigences ‘de crainte de violences’ a été exploité par eux pour préparer leur évasion. Le ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev doit tirer les conclusions de ce fiasco et démissionner. Il faut également rendre beaucoup plus sévères le conditions de détention des terroristes et éviter ainsi de prochaines humiliations de ce type. »

A l’opposé, le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a déclaré : « Il s’agit d’un acte de bravoure courageux et d’une victoire pour nos vaillants prisonniers. C’est un nouveau défi posé au système sécuritaire sioniste qui prétent être le meilleur du monde. Le combat pour la liberté et l’obtention de nos droits se poursuivra dans les prisons et au-dehors ».

Photo centre pénitentiaire Gilboa