Un sondage a été réalisé auprès d’un échantillon représentatif de citoyens se réclamant du courant sioniste-religieux à l’occasion des cent jours d’existence du gouvernement Benett-Lapid. Il montre que 29,6% des personnes interrogées se disent « fermement opposées » à ce gouvernement et 45,6% « plutôt opposées » soit un total de 75,2% qui désapprouvent la formation de ce gouvernement. A l’opposé, ils sont 27,2% à soutenir ce gouvernement, mais même dans ce chiffre, la proportion des soutiens fermes se réduit au profit des « soutiens modérés ».

Sur la gestion des sujets relatifs à la religion et l’Etat ainsi qu’à la santé, les ministres obtiennent une note médiocre, 3,27 et 3,14 sur 10. Sur l’économie, la note est meilleure : 5,16 sur 10.

Une majorité des personnes interrogées estime également qu’il s’agit d’un gouvernement de gauche sous couvert de partis de droite.

Le Dr. Ido Lieberman, directeur scientifique de l’institut de sondages, conclut que le gouvernement actuel avait déjà commencé à un niveau de soutien très bas auprès du public sioniste-religieux et que ce soutien a encore baissé depuis sa formation. « La grande majorité des sionistes-religieux considère que le gouvernement est dirigé par la gauche laïque malgré le fait que Naftali Benett en soit le Premier ministre », note-t-il. Il rajoute que le désaveu vient aussi du fait de la collaboration avec le parti Ra’am et d’un sentiment que les valeurs et les objectifs sionistes-religieux ne sont pas du tout promus, malgré la définition du gouvernement qui se dit « de réparation et de réconciliation ».

Le Dr. Lieberman conclut que la rupture entre le public sioniste-religieux et ses représentants au gouvernement « s’amplifie au point de devenir stratégique et non plus tactique ».

Photo Aharon Krohn / Flash 90