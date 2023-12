Hier après-midi (dimanche), un terroriste a poignardé un officier réserviste, en permission, dans une station-service en Samarie, près de Rantis.

Le terroriste a pris la fuite et a été arrêté une heure plus tard dans le village arabe de Rantis par les soldats de Tsahal. Titulaire d’un permis de travail dans les localités juives de Judée-Samarie, il est affilié au Hamas.

Sa victime, Menny Kalcheim, a été soigné à l’hôpital et libéré le jour-même. En sortant de l’hôpital, il a tenu à aller voir le terroriste et à lui dire en face ce qu’il pense, sur un ton calme et posé : ”Celui qui lève la main sur un juif n’aura plus de vie ici”, lui a-t-il dit, ”Cette terre est à nous et nous continuerons à vivre ici”. Un soldat arabophone a traduit ses propos au terroriste.

Menny Kalcheim a été poignardé dans le dos alors qu’il était à la caisse du magasin de la station- service. Malgré sa blessure, il a réussi à courir après le terroriste et a tiré sur lui.