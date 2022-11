Aujourd’hui (mercredi) et hier était célébrée en Israël la fête du Sigd par les membres de la communauté éthiopienne Beta Israël.

Fixée 50 jours après Yom Kippour, cette date est un jour de jeûne où les membres de la communauté prient pour la reconstruction du Temple et en l’honneur de l’alya. Cette journée a été ajoutée aux festivités officielles de l’Etat d’Israël en 2008. Elle est, depuis, évoquée dans les écoles du pays.

Chaque année, des milliers de membres de la communauté éthiopienne se réunissent sur la promenade d’Armon Hanatsiv, à Jérusalem, de là où l’on a une vue imprenable sur le Mont du Temple.

Ils étaient cette fois 17000 à avoir participé aux cérémonies en présence du Président de l’Etat Itshak Herzog et de la ministre de l’alya et de l’intégration – elle-même issue de l’alya d’Ethiopie – Pnina Tamano Shata.

Le Président Herzog a prononcé un discours lors duquel il a évoqué l’attentat de ce matin à Jérusalem dans lequel un des membres de la communauté éthiopienne a été grièvement blessé. »L’attentat qui s’est produit ce matin ne nous affaiblira pas et ne nous fera pas douter de la justesse de notre chemin et de notre droit à vivre en paix et en sécurité en Eretz Israël, notre Etat, y compris à Jérusalem, notre capitale éternelle ».

Il a ajouté: »Cela fait plusieurs années que nous marquons la fête du Sigd. Dans cet instant cher et saint, je veux vous dire merci au nom de tout le peuple d’Israël. Merci pour votre fidélité au but final et pour l’amour profond que vous portez à Tsion ».