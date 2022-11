Le 9 janvier 2018, vers 20h, alors que le Rav Raziel Shevah rentre chez lui dans la localité de Havot Guilad, un terroriste ouvre le feu sur lui. Blessé, il a encore le temps de prévenir des amis qu’il a été victime d’un attentat. Ces derniers alertent les secours. Il est transporté en urgence absolue à l’hôpital Meïr de Kfar Saba. A peine une heure plus tard, il succombe à ses blessures. Sur place, pas moins de 22 douilles ont été retrouvées. Les terroristes ont réussi à prendre la fuite vers Naplouse. DIx jours plus tard, ils ont été retrouvés par les forces israéliennes. Lors de leur arrestation, ils ont blessé deux soldats, dont un gravement. L’un des deux terroristes a été éliminé, le second arrêté. Le Hamas a revendiqué l’attentat.

Le Rav Raziel était marié à Yaël. Ils avaient 6 enfants. Le dernier n’avait alors que 8 mois.

Comme souvent, la tragédie frappe une personne d’exception: le Rav Raziel Shevah était mohel et volontaire au Maguen David Adom. Tous ceux qui l’ont connu de près ou de loin décrivent un homme joyeux et serviable, un homme qui aimait son prochain

Depuis, Yaël, qui a fait son alya de France lorsqu’elle était enfant, est devenue célèbre malgré elle. Elle a décidé de mettre à profit cette lumière pour faire passer des messages de vie et d’espoir, toujours avec profondeur mais aussi avec humour.

« Nous avons toujours estimé que la vie était un cadeau. Et je le pense toujours. Nous devons nous rappeler sans cesse, que nous ne décidons pas du déroulement des événements. Nous devons être heureux de ce que l’on reçoit. La vie est belle, alors sourions! Mon mari était une personne spéciale, il avait une grande foi. Cette attitude m’accompagne aujourd’hui, il est naturel d’accepter les choses même si elles sont difficiles », avait-elle déclaré à LPH, à peine trois mois après la disparition brutale de son mari.

Aujourd’hui (mardi), elle a publié un tweet à l’occasion de son anniversaire de mariage: « Ce soir, je fêterai mes quatre ans de mariage avec un homme mort et mes 16 ans en tant que Madame Shevah. Je vais vous donner un conseil: apprenez des veuves ce qu’est l’amour ». Un conseil qui a ému les réseaux sociaux.