Le président de Hatziyonout Hadatit a révélé lundi matin le poste qu’il souhaiterait obtenir après les élections au cas où son parti entrait dans une coalition. De manière surprenante, Betzalel Smotritch ne veut pas être ministre mais souhaite obtenir la présidence de la commission des lois : « Je veut être celui qui préparera les textes sur la loi de préséance de la Knesset par rapport à la Cour suprême ainsi que la réforme de la procédure de désignation des juges. L’une des raisons de la rupture entre Betzalel Smotritch et Naftali Benett a notamment été le reproche fait par le premier au second d’avoir mis sous l’éteignoir les sujets chers à la droite et au sionisme religieux, parmi eux l’impérative réforme du système judiciaire, ceci afin de recueillir des voix du centre et même du centre gauche.

Dans le gouvernement précédent, Betzalel Smotritch était ministre des Transports et de l’avis général il y a accompli un bon travail. La question est maintenant de savoir qui sera le prochain Premier ministre et quelle sera sa coalition…

Photo Sraya Diamant / Flash 90