En général, ce n’est pas dans les habitudes de ceux qui participent à la rédaction de ce journal d’écrire et de décrire ce qui se passe aux enterrements, religieux ou laïcs, officiels ou privés. De fait, le sujet, bien sûr, est triste, mais l’expérience montre que l’on se doit d’en traiter.

Je voudrais, à travers ces lignes, exprimer quelques remarques personnelles, peut-être les mêmes que celles de ceux qui ressusciteront un jour prochain. Remarques qui ne sont ni lois religieuses, ni usages liés aux obsèques, mais qui ont un dénominateur commun que le lecteur apercevra en filigrane.

Un enterrement n’est pas un phénomène social. Les accolades (ou éclats de voix ou de rire) en attendant le début de la cérémonie, de ceux qui ne sont pas vus depuis longtemps sont de trop. Elles sont déplacées en de pareilles circonstances. S’habiller en noir ne signifie pas nécessairement s’identifier à la famille en deuil. Mieux vaut des paroles de consolation, des poignées de main chaleureuses ou tout simplement notre simple présence. Fumer ou mâcher du chewing-gum durant un enterrement relève d’une inconduite de très mauvais goût. A quand un Kaddish compris et récité sans faute ? Nombre d’endeuillés rencontrent pour la première fois au cimetière cette prière, et en araméen (pas entièrement) de surcroît. Parfois c’est toute une foule qui écoute et qui est mal à l’aise devant les bégaiements d’un proche du défunt. Pourquoi ne pas libérer un moment avant l’enterrement pour répéter cette magnifique prière avec des initiés ? « Prière de respecter cet endroit sacré », lit-on sur une pancarte à l’entrée du cimetière. Pardon. Le cimetière n’est pas un endroit sacré, mais un endroit qu’il faut respecter. On se lave les mains en sortant d’un cimetière, pas d’une synagogue, sacrée elle. Une oraison funèbre est un discours qui loue certaines des qualités du défunt et non un curriculum vitae. Pour ce faire, il faut l’avoir connu, ou tout au moins, avoir entendu parler de lui. Si ce (ou ces) discours est (sont) trop long(s), les assistants n’écoutent plus et l’intervenant ne parle plus qu’à lui-même, surtout s’il s’agit de paroles neutres et non d’éloges. Répondre ou appeler au téléphone durant l’oraison est d’un irrespect absolu. Personne ne sait si vous indiquez l’adresse du cimetière à un ami qui cherche son chemin, ou si vous répondez à la ‘Hevra Kadicha, a fortiori s’il s’agit de conversations qui peuvent attendre. Eteindre l’appareil est de règle, comme dans certains autres endroits. Si par hasard, la sonnerie de votre portable entonnait votre musique préférée pendant l’enterrement, vous verriez des dizaines de paires d’yeux se poser sur vous en fronçant les sourcils. L’enterrement est une sorte de minute de silence prolongée, une interruption de la vie qu’il faut préserver. Il est préférable de graver la date du calendrier hébraïque sur la pierre tombale et non celle du calendrier civil. Elle servira à éviter toute confusion concernant la date de l’anniversaire de décès, qui de toutes les façons, se calcule d’après la date du calendrier hébraïque. Faut-il proposer une Kippa à celui qui n’en a pas lors d’un enterrement ? D’abord, est-il Juif ? S’il l’est, l’acceptera-t-il ? La refusera-t-il ? Proposer est correct, insister ne l’est pas.

Bien entendu, toutes ces remarques, et peut-être d’autres encore, ne sont que des conseils, cela pour éviter malentendus ou méprises qui risquent de froisser des familles éprouvées et affaiblies. Et comme dit le proverbe : ‘Sel et conseil ne se donnent qu’à celui qui les demande’. Imaginons que vous m’ayez demandé …

Chabbath Chalom

Yaakov Levi

Rav Kehilath Atrid, Arnona Hatse’ira.