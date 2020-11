Dans un livre de « Mémoires » à paraître dans les prochains jours, l’ancien président américain Barack Obama décrit notamment ses relations tendues avec Binyamin Netanyahou durant ses huit ans passés à la Maison-Blanche. Barack Obama qualifie notamment le Premier ministre israélien « d’intelligent, fou, rude (en négociations) et surdoué en communication ». Obama évoque aussi les divergences politiques entre son administration et Binyamin Netanyahou, et note que ce dernier a su exploiter sa connaissance de la politique et des médias américains pour agir contre les efforts du gouvernement américain. L’ancien président affirme également que Binyamin Netanyahou se voit comme le principal défenseur du peuple juif contre l’adversité et que pour cela, il justifie tout ce qui pourrait le maintenir au pouvoir.

Enfin, il accuse Binyamin Netanyahou d’avoir toujours voulu placer l’Administration américaine sur la défensive et note que les relations entre les présidents américains et les chefs de gouvernements israéliens entraînent souvent un prix politique intérieur, chose qui n’existe pas avec les autres dirigeants du monde.

Dans son livre, Barack Obama révèle aussi que son premier chef de cabinet Rahm Emanuel l’avait prévenu qu’il ne pourra pas « avancer vers la paix » alors que le président américain et le Premier ministre israélien ne sont pas du même bord politique.

Photo Flash 90