[Propos recueillis sur Facebook]

“Le problème entre l’État et les citoyens est le manque de confiance mutuelle. Il est impossible d’imposer aux citoyens des instructions que toute personne sensée comprend comme absurdes, précisément à ce moment critique.

Aujourd’hui, à la Commission Corona, l’absurde flotte dans toute sa puissance.

Il s’avère que le ministère de la Santé autorise un groupe de personnes, jusqu’à 20 personnes, à faire de l’exercice à l’extérieur. Beau. Avec un coach ? Le ministère de la Santé: « Oui, à condition que cela fasse partie du quota autorisé. » magnifique. Est-il permis de payer l’entraîneur ? Le ministère de la Santé : «Soudain. C’est interdit. OK, nous comprenons que le Corona fera la distinction entre un groupe de personnes dont l’entraîneur est payé, et le même groupe dont l’entraîneur n’est pas payé… Médecine complémentaire dans les Caisses maladie – autorisée. En privé – interdit. Sports de compétition adultes – autorisés. Enfants construisant leur avenir – interdit. Une partie de tennis c’est autorisé. Avec un entraîneur – interdit. Physiothérapie – autorisé. Piscine thérapeutique – interdit. Il y a bien d’autres exemples.

Et je pose la question : comment les gens comprendront-ils la logique de tout cela ? Après tout, quand les gens ne comprennent pas, ils perdent confiance, et c’est la pire chose qui puisse arriver en ce moment.

Plus de 9 millions de personnes vivent en Israël, et le seul moyen de les amener à coopérer avec les décisions du gouvernement et de la Knesset est qu’ils comprennent la logique

Il devrait y avoir des règles simples et claires pour appréhender le virus et empêcher sa propagation.

Et pourtant, nous ne devons pas abandonner, nous devons garder les règles de distanciation physique, car chacun de nous doit prendre soin de lui-même et de ses proches.”