Après l’accord de la Cour suprême, le ministre de la Défense Naftali Benett a apposé sa signature au projet d’aménagement d’un accès pour handicapés au Caveau des Patriarches à Hevron. Le ministre a donné instruction au général Kamil Abu Rakun, coordinateur des activités du gouvernement dans les territoires, de mettre le projet en route. Il s’agit d’aménager notamment un ascenseur et une passerelle qui permettront l’accès au caveau pour les handicapés quelle que soit leur confession. Pour cela, il faudra exproprier un petit périmètre de terrain qui avait été cédé au Waqf musulman lors des accords d’Oslo. Pour en arriver à cette étape il a fallu un véritable parcours du combattant nécessitant toute un série d’autorisations, dont celle du ministère de la Justice, du ministre des Affaires étrangères et du Premier ministre!

Le ministre de la Défense a déclaré: « Après des années de blocage ou de retard, j’ai signé de manière définitive au bas du projet d’accessibilité au Caveau des Patriarches où sont enterrées les pères et mères de la nation juive. Ce caveau nous appartient depuis qu’Avraham l’ait acheté il y a 3.800 ans(…)Nous avons donné le feu vert à l’installation d’un ascenseur afin de mettre fin à cette longue discrimination. Toute personne, quel que soit sa situation physique, doit avoir le droit de se rendre au Caveau des Patriarches, qui est l’un des plus importants sites du patrimoine juif. C’est ainsi que je vois la poursuite du repeuplement juif : par des actes et non par des paroles uniquement. Je remercie le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères pour leur coopération ».

Ce projet. d’un montant sera financé conjointement par les ministères de la Défense, des Cultes, du Tourisme et du Patrimoine.

Il faut se féliciter de l’aboutissement de ce processus car il est peu probable que le prochain ministre de la Défense – Benny Gantz – eut accordé son autorisation à ce projet pourtant prêt à être signé depuis plusieurs années.

Bien que cet ascenseur servira aussi les fidèles musulmans, personne ne s’étonnera que le Waqf et la municipalité de Hevron s’opposent à ces travaux qu’ils considèrent comme « contraires au droit international » et étant « de leur ressort exclusif ». L’avocat Samer Shahdeh, qui représente la ville de Hevron et le Waqf a annoncé qu’il y aura un recours contre ce projet « destiné à servir les colons au détriment de la population palestinienne »…!

Photo porte-parole