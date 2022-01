Après moults allers-retours et les rejets de plusieurs appels en justice de la part d’organisations d’extrême gauche et du maire de Hevron, les travaux d’aménagement ont débuté au Caveau des Patriarches pour l’accessibilité aux personnes handicapées. L’organisation Betzalmo, qui défend les droits de l’homme dans un esprit juif, et qui a beaucoup lutté pour corriger cette discrimination envers les personnes handicapées, quelle que soit d’ailleurs leur confession, a exprimé sa satisfaction. Son président Shaï Glick a déclaré : « L’accessibilité du Caveau des Patriarches aux personnes handicapées est une question humanitaire de premier plan. Il faut accélérer le processus et ne pas céder face aux menaces intérieures ou extérieures. Nous allons suivre les travaux de près afin qu’ils aboutissent le plus vite possible et que l’ascenseur soit accessible dès la fête de Pessa’h ».

