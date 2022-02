Une première étape a été achevée dans les travaux en vue de l’accessibilité du Caveau des Patriarches pour personnes à mobilité réduite. Une passerelle été installée pour permettre l’accès de fauteuils roulants à la « 7e marche ». Il s’agit de l’endroit où les Juifs étaient autorisés à prier pendant l’occupation des musulmans mamelouks (13e-16e siècles) qui avaient fait du Caveau des Patriarches une mosquée avec interdiction d’entrée pour les Juifs et les Chrétiens. Une porte d’entrée avait été créée de côté et les non-musulmans n’avaient pas le droit de dépasser la 7e marche. Les Juifs s’y rendaient pour y prier et ont attendu 700 ans avec fidélité pour pouvoir à nouveau pénétrer dans le caveau, ce qui s’est réalisé en juin 1967.

L’Administration civile travaille maintenant sur l’aménagement d’un ascenseur qui permettra aux personnes à mobilité réduite d’accéder au haut du bâtiment et se recueillir près des tombes des pères et mères de la nation.

Photo Shaï Glick / Betzalmo