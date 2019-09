Par Gedaliah Gobre – Responsable de comptabilité salariale et accompagnateur des familles de l’association « Mekimi »

En cette période où l’on rend des comptes sur nos actions, que l’on pourrait qualifier de « clôture de l’exercice 5779 » et à l’approche de la nouvelle année, parlons du « talon d’Achille » de la société israélienne… l’utilisation de cartes de crédit.

Ce bout de plastique tend à nous donner l’illusion de détenir des fonds qui ne sont pas en notre possession. À l’inverse, l’utilisation d’argent liquide génère immédiatement un sentiment difficile de séparation de fonds que l’on détient.

Alors, comment utiliser sa carte de crédit sans augmenter son découvert ?

Évitez son utilisation

L’utilisation de cartes de crédit ou de chèques n’est recommandée que pour les besoins de prélèvements automatiques.

Nous vous conseillons de regarder vos relevés au moins une fois par semaine pour vous permettre d’ajuster le reste de vos dépenses mensuelles au vu de celles déjà accumulées.

Ne payez pas en plusieurs fois

Les achats alimentaires constituent la principale dépense d’une famille. Règle d’or : ne les payez pas en plusieurs fois, vous risquez sinon de perdre le contrôle de vos dépenses. Il est aussi recommandé de réaliser des « paiements anticipés » pour un produit ou un besoin futur. Lorsque le montant nécessaire est en votre possession, allez directement payer en liquide. Souvent, cela permet d’obtenir une réduction (et généralement on profite des quelques pièces restantes pour directement aller boire un café !).

Faire ses courses au supermarché doit obéir à certaines règles: uniquement avec une liste en main, payer en un seul paiement et ne pas amener ses enfants ! Le prix dépensé en babysitting revient moins cher que si l’on amène ses enfants au supermarché. Par ailleurs, vous est-il déjà arrivé que l’on vous demande à la caisse, si vous payez en espèces pour pouvoir bénéficier d’une réduction ? Eh bien à moi, jamais ! En revanche on me demande toujours si je veux payer en plusieurs fois, ce à quoi je réponds « pourquoi, j’aurais pas besoin de manger le mois prochain? ».

Une autre option consiste à prendre en espèces la somme allouée par votre budget mensuel et adapter ses achats en conséquence.

Il est conseillé de surveiller les dépenses alimentaires sur une base mensuelle et de définir à l’avance un budget. L’accumulation de deux ou trois mois de paiements différés revient généralement à l’intégralité du budget mensuel… En résumé, pour la nouvelle année, c’est décidé: on ne paye pas ses courses en plusieurs fois !!

Une seule carte suffit

Vous n’avez pas besoin de plus d’une carte de crédit dans votre portefeuille. L’illusion de jongler entre les cartes ne permet pas à une économie stable et gérée des frais du ménage.

Comment payer vos frais fixes ?

Les frais fixes sont nos dépenses mensuelles – taxes, taxes foncières, électricité, etc. Les payer en une fois est recommandé puisque dans tous les cas, vous recevrez deux mois plus tard une nouvelle facture.

Profitez des avantages des cartes de fidélité

Avoir une carte de fidélité permet généralement de bénéficier d’avantages réduisant le coût total des dépenses du ménage. Il existe aujourd’hui un grand nombre de cartes de crédit non bancaires qui offrent des avantages à leurs titulaires sans être conditionnés à un minimum de dépenses. Bien sûr, ce n’est pas une raison pour les utiliser avec excès, celles-ci doivent servir uniquement à profiter des avantages proposés.

Transférez vos ordres de prélèvements sur votre carte de crédit

Il est conseillé de transférer les ordres de prélèvements donnés à votre banque sur votre carte de crédit, pour vous en permettre un meilleur suivi. Sachez qu’en cas de litige avec la société qui gère votre carte de crédit, le droit de la consommation vous protège davantage qu’en cas de litige lié aux ordres de prélèvements.

Vérifiez les écritures

Il est très important de vérifier les écritures de vos relevés de cartes bancaires – de manière hebdomadaire sur le site internet, mais aussi dès réception de votre relevé mensuel – il est conseillé de demander à recevoir ses relevés par mail. Tout le monde a un jour été face à une erreur d’écriture dans ses relevés.

Évitez les paiements différés

Le paiement d’intérêts en cas de paiement différé est une dépense supplémentaire souvent oubliée alors qu’elle pourrait être économisée. Si vous n’avez pas les fonds pour réaliser un achat, repousser cet achat au jour où vous pourrez le faire sans paiement d’intérêts additionnels.

Souvenez-vous que la carte de crédit est un moyen de paiement et non une solution de financement.

Pour toute question, contactez-nous par mail: www.mekimi.org.il ou INFO@mekimi.org.il ou par téléphone *2835.

Bonne année !

תהא שנת פלוס