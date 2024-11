Prochainement, un deuxième magasin Carrefour Lamehadrin devrait ouvrir à Beth Shemesh en plus du supermarché Carrefour classique qui y existe déjà. D’autres sont programmés à Jérusalem, Petah Tikva, Raanana et Haïfa. Bné Brak devra attendre un peu plus: ”Nous cherchons un emplacement adapté à Bné Brak. Pour l’instant, nous entrons dans une partie du secteur orthodoxe, nous verrons notre niveau de réussite, à quel point le public va aimer nos produits et en fonction nous agrandirons notre chaine orthodoxe”, précise Loboshitz.