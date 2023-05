C’est aujourd’hui (mardi) qu’ont eu lieu les inaugurations des 50 magasins Carrefour à travers tout Israël.

Le plus grand événement a eu lieu à Raanana, puisque lors de la cérémonie d’inauguration étaient présents Alexandre Bompard, le PDG du Groupe Carrefour, l’Ambassadeur de France en Israël, Eric Danon et le ministre israélien de l’Economie et de l’Industrie, Nir Barkat.

Alexandre Bompard a déclaré: »Carrefour est présent dans de nombreux pays du monde, mais il en manquait un à la liste, un pays ami, c’était Israël. Ce rêve d’être présent en Israël est devenu une réalité ».

Nir Barkat a affirmé qu’il s’engageait à lutter contre la vie chère en Israël, l’implantation de Carrefour étant un pas important et significatif dans le cadre de cette mission. »Le Premier ministre et moi-même disons toujours que ce qui est bon pour l’Europe est bon pour Israël. L’implantation d’une chaine européenne qui propose des produits européens et des prix européens, est un grand succès. Je veux féliciter Carrefour qui est la première chaine européenne à faire ce pas si important, Mazal tov Carrefour! ».

Hier lors de sa visite dans un des magasins Carrefour, le Premier ministre Binyamin Netanyahou avait, lui aussi, assuré que l’arrivée de Carrefour sur le marché israélien constituait une excellente nouvelle pour le consommateur israélien: »Les prix vont baisser. Ils chuteront de dizaines de pour cent sur des centaines de produits, et sur des milliers à l’avenir ».

Les inaugurations qui ont eu lieu aujourd’hui ont attiré beaucoup de monde. Des Français d’Israël mais aussi des Sabras, curieux de voir ce que cette nouvelle enseigne leur proposait, surtout en matière de prix.

Olivier Granilic, notre envoyé spécial à l’inauguration du magasin de Beth Shemesh, a constaté la foule sur place et a pu s’entretenir avec quelques-uns des premiers clients. »Les Français sont venus parce qu’ils connaissent bien Carrefour et qu’ils veulent retrouver les produits de la marque qu’ils apprécient. Les Sabras voulaient surtout savoir si les prix proposés étaient réellement plus bas. Ils espèrent tous qu’avec l’arrivée de Carrefour, les prix vont baisser ».

Concrètement, à l’intérieur du magasin, les prix des produits Carrefour sont clairement moins chers que ce qui se pratique ailleurs. Cette différence de prix n’existe quasiment plus pour les produits traditionnellement vendus dans les autres chaines de supermarchés en Israël.

Les principaux obstacles auxquels se heurtent les dirigeants de Carrefour pour augmenter la commercialisation des produits de la marque Carrefour sont la bureaucratie et la cacherout. La totalité des produits Carrefour vendus aujourd’hui en Israël, sont certifiés cacher. Des Rabbins ont été envoyés ces derniers mois dans les usines de fabrication pour effectuer une surveillance et s’assurer que les modifications nécessaires pour rendre les produits cacher soient réalisées. Au total, on trouve aujourd’hui 400 produits Carrefour cacher, le but étant d’arriver à en proposer 2500.

Avec déjà 50 magasins dans tout le pays, l’objectif est d’en ouvrir 120, c’est ce qu’a affirmé le PDG de Carrefour Israël, Ouri Kilshtein au micro d’Olivier Granilic. Il lui a, par ailleurs, confié que la chaine travaillait activement pour ouvrir un grand magasin Carrefour à Jérusalem, celui qui s’y trouve aujourd’hui – à Bet Hakerem – étant relativement petit.

Enfin, Kilshtein a tenu à adresser un message aux Français d’Israël: il compte sur eux pour transmettre à l’enseigne, les produits qu’ils souhaiteraient voir en Israël et qu’ils ne trouvent pas aujourd’hui.

Notons, par ailleurs, que la chaine Carrefour en ouvrant en Israël s’expose aux critiques et peut-être même aux représailles des défenseurs du BDS, à l’instar de Louis Boyard, député La France Insoumise, qui a tweeté en reprenant une publicité pour l’enseigne dans un journal israélien: »Ceci n’est pas « seulement » une brochure publicitaire. Ceci est aussi et surtout un tract qui prétend rayer la Palestine de la carte ».

Liste des magasins Carrefour en Israël: