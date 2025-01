Caroline Yadan, la députée des Français de l’étranger, représentant notamment Israël, a interrogé aujourd’hui (mardi) à l’Assemblée nationale, la ministre Aurore Bergé en charge de la lutte contre les discriminations au sujet des actions du gouvernement contre l’antisémitisme.

Au lendemain de la journée internationale du souvenir de la Shoah, la députée a souligné: »Se souvenir de la Shoah, bien sûr, mais ne surtout pas laisser les mêmes causes produire les mêmes effets ».

La députée a déclaré: »La Bête immonde est de retour parmi nous. Elle a pris forme le 7 octobre 2023: des viols méthodiques, des corps éventrés, des familles réduites en cendres, des bébés arrachés à la vie dans une intention génocidaire et un désir d’extermination qui n’a rien à envier à celui qui a conduit à la destruction des Juifs d’Europe ».

Puis elle a déploré: »Loin de susciter un élan universel de solidarité, ces massacres ont fait exploser un antisémitisme pétri de bons sentiments offrant à la foule un permis de haïr au nom du progressisme, des droits humains et de la paix ».

Yadan a ensuite pointé un doigt accusateur vers les députés LFI: »Cet antisémitisme est exalté par un dangereux parti à l’extrême-gauche de cet hémicycle qui trouve que l’antisémitisme est résiduel, qui reprend les accusations moyenâgeuses des »Juifs qui empoisonneurs de puits », qui défend les chasseurs de Juifs dans les rues, qui qualifie le Hamas de »mouvement de résistance » ou, comble de l’ignominie, les meurtriers palestiniens, condamnés à perpétuité, d »’otages » ».

Caroline Yadan a rappelé les 90 otages toujours détenus par le Hamas, dont deux Français, Ohad Yahalomi et Ofer Kalderon et dont le petit Kfir Bibas, »le plus jeune otage de l’Histoire ».

La députée a conclu: »Madame la ministre, il ne sert à rien de commémorer la Shoah, si on laisse les mêmes causes produire les mêmes effets ».

Caroline Yadan a été applaudie par les députés. Ceux de LFI ont préféré se lever et quitter bruyamment l’hémicycle.

Dans sa réponse, la ministre Bergé a abondé dans le sens de la députée Yadan, a condamné l’antisémitisme et affirmé qu’il était aujourd’hui confondu avec l’antisionisme. Elle a assuré que le gouvernement français agit pour lutter contre ce phénomène sans toutefois énoncer de mesures ou de décisions concrètes.