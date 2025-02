La députée des Français de l’étranger, Caroline Yadan, a adressé une lettre à la maire de Paris, Anne Hidalgo pour demander qu’un hommage soit rendu aux Bibas par la Ville de Paris.

Yadan souhaite qu’un espace public de la capitale française porte le nom de Shiri, Ariel et Kfir Bibas cruellement assassinés par le Hamas.

»Kidnappés le 7 octobre et assassinés à mains nues puis mutilés par le Hamas, ils étaient, ils sont et ils resteront à jamais le symbole de l’innocence face à la barbarie du terrorisme islamiste, le même qui a frappé Paris en 2015. Paris, ville de liberté, de fraternité et de lumière, ne peut rester silencieuse face à cette tragédie qui nous touche en plein cœur », a écrit la députée.