Lors d’un débat entre candidats démocrates en Caroline du Nord, Bernie Sanders s’en est une nouvelle fois pris au gouvernement israélien et au Premier ministre qu’il a qualifié de « racistes et réactionnaires ». Comme tous les juifs qui se retournent contre leur peuple il a débuté son propos en se disant « fier d’être juif » et rajoutant qu’il a « même été en Israël à plusieurs reprises ». Mais surtout, à la question du modérateur sur le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, le sénateur du Vermont a dit: « Si je suis élu, j’envisagerai sérieusement le retour de l’ambassade à Tel-Aviv »!! Il s’est également engagé à mener une politique qui « reconnaît la souffrance des Palestiniens ».

Lui répondant, Michael Bloomberg a dit: « Il est impossible de revenir à la situation antérieure. C’est fait ». Mais l’ancien maire de New York n’a pas proposé d’autre chose intelligente que de…scinder l’ambassade en deux, une pour chaque Etat…!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90