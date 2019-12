Israël est dans un état de croissance constante – tant sur le plan de l’économie que de la population. Cette dernière est caractérisée par un flux continu de nouveaux immigrants et un taux de natalité relativement élevé. Pour faire face à une demande croissante, les mises en chantier sont des impératifs. C’est dans ce contexte que Tsifha International Ltd et la société Rothstein développent Carmay-Hanadiv, un complexe résidentiel dans la région de Kiryat Malachi. Tsifha et Rothstein sont des sociétés établies avec une riche expérience dans l’industrie immobilière israélienne. Elles ont planifié et construit de nombreux quartiers, institutions publiques, centres commerciaux et centres d’emploi à travers le pays.

Shalom Wassersteil, président de Tsifha, est très fier du projet Carmay-Hanadiv. SEelon lui, c’est un projet adapté aux nouveaux immigrants. Il déclare : « Je suis heureux parce qu’en construisant un nouveau quartier en Terre Sainte, je sens que j’accomplis la prophétie d’Esaïe, à savoir la renaissance de notre nation dans sa patrie historique. Nous construisons un complexe de plus de 3 000 nouvelles unités de logement en Israël, qui, selon nous, jouera un rôle important dans le » rassemblement des exilés « .

La raison pour laquelle Carmay-Hanadiv attire de nouveaux immigrants est qu’il s’agit d’une communauté chaleureuse et unie habitée par des familles de haut niveau qui aident les nouveaux Olim à rendre leur intégration dans la société israélienne aussi harmonieuse que possible. Ces familles se donnent pour objectif d’accueillir de nouvelles familles et s’efforcent de faciliter leur intégration à travers une large gamme d’activités, de cours de Torah et d’autres matières. Cette nouvelle communauté propose un cadre pour absorber de nouveaux Olim, et des appartements bien construits dans un environnement très attrayant, dans un environnement communautaire très soudé. Meirav Hershkovitz et son mari, le Dr Yair Hershkovitz, sont un bon exemple des jeunes familles religieuses professionnelles qui ont fait de Carmay-Hanadiv leur foyer. Avec leurs jeunes enfants, ils vivent dans un grand appartement avec jardin dans un environnement qui répond à leurs besoins culturels et religieux, ainsi qu’aux besoins éducatifs. Meirav dit qu’ils ont choisi Carmay-Hanadiv parce qu’ils recherchaient un projet résidentiel central adapté aux besoins des jeunes familles religieuses nationales. « C’était exactement ce que nous cherchions. Un emplacement central, à proximité de nos lieux de travail – moi à Jérusalem et mon mari à Ashdod. De plus, il existe un grand nombre d’écoles pour nos enfants « , explique-t-elle.

Carmay-Hanadiv est situé sur un terrain privé de 52.5 hectares entre Be’er Tuvia et Kiryat Malachi. Hanadiv signifie « le bienfaiteur ». Carmay-Hanadiv a été nommé en l’honneur du baron Edmond de Rothschild, qui a acheté de vastes étendues de terre pour faciliter la colonisation juive dans la Palestine turque, fondement de l’État d’Israël actuel. Dès 1887, Rothschild achète la terre fertile sur laquelle Carmay-Hanadiv est construite. Aujourd’hui, plus de 130 ans plus tard, le rêve du Baron, un quartier vert au cœur du pays, se réalise. Le complexe résidentiel se compose d’immeubles d’appartements aux normes intransigeantes, entourés d’un terrain boisé, d’une infrastructure moderne et d’un réseau routier qui facilite l’accès aux centres commerciaux, d’emploi et d’éducation situés à proximité. La nouvelle gare de Kiryat Malachi relie Carmay-Hanadiv au réseau ferroviaire du pays. De plus, Carmay-Hanadiv est proche des plus belles plages d’Israël, à 15 minutes d’Ashdod et Ashkelon, 30 minutes de Tel Aviv et 40 minutes de Jérusalem. Bien que l’emplacement géographique de Carmay-Hanadiv soit idéal, ce qui le rend parfait, c’est la combinaison de quatre paramètres qui fournissent une infrastructure qui facilite l’intégration : le logement, la communauté, l’éducation et l’emploi.

