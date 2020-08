Le caricaturiste officiel du quotidien post-sioniste Haaretz, Amos Biderman, a une fois de plus fait usage de son « art » pour publier un dessin antisémite. A propos de l’arrivée prévue de dix-sept mille jeunes juifs américains pour les fêtes de tichri, dont environ douze-mille étudiants en yeshiva, Amos Biderman a produit un dessin sur lequel on voit un rabbin orthodoxe – apparemment le rav Yaakov Litzman – sortant de l’aéroport Ben Gourion avec un chariot empli de valises d’où débordent des molécules du virus Covid19. Il est suivi par une file de jeunes, sous le regard irrité et impuissant du Prof. Rony Gamzou, responsable de la gestion du Corona.

Cette caricature de très mauvais goût qui associe les orthodoxes avec des diffuseurs de maladies a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Un internaute interpelle le dessinateur : « Comme il est étrange que votre crayon soit aux abonnés absents lorsque des milliers de personnes s’agglutinent depuis des jours les uns aux autres dans des manifestations, en violation totale et irresponsable des consignes du ministère de la Santé! Ah, c’est vrai, c’est contre Bibi ! »

Le député Betzalel Smotritch (Yamina) a lui aussi réagi : « Même le ‘Der Stürmer’ n’aurait pas fait mieux en matière d’antisémitisme ».

Photo Illustration

Pour voir la caricature : https://www.srugim.co.il/476630-%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%a2%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%9c-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%aa%d7%aa?di=1&utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet