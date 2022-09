Pour le prochain film »Captain America » des studios Marvel, c’est l’actrice israélienne, Shira Haas, qui a été choisie pour camper le personnage de la super héroïne ‘Sabra’.

Dans l’univers Marvel, ‘Sabra’ est une mutante israélienne juive dont l’emblème est l’Etoile de David. Sa véritable identité est Ruth Bat Seraph. Elle apparait dans les bandes dessinées Marvel.

Durant son enfance lorsque ses pouvoirs se manifestent, elle est emmenée puis élevée dans un kibboutz en Israël. Une fois adulte, la jeune femme devient le premier super-agent du Mossad. Lorsque son fils est tué par des terroristes, elle désobéit pour ramener les coupables devant la justice.

Elle affronte à une occasion Hulk. Elle combat les terroristes du groupe Israeli’s for Anarchy avec à leur tête Windstorm.

Depuis l’annonce de ce casting, les studios Marvel sont la cible d’attaques sur les réseaux sociaux sous le Hashtag #CaptainApartheid. Sans surprise, il leur est reproché d’avoir choisi une actrice israélienne et qui plus est pour interpréter le rôle d’une super héroïne, agent du Mossad. Par ailleurs, le nom »Sabra » évoque la figue de barbarie, auquel sont comparés les Israéliens mais pour les opposants à Israël, il est associé aux camps de réfugiés palestiniens au Liban Sabra et Chatila.

Face aux attaques, les studios Marvel ont annoncé que leur personnage, créé en 1980, serait revisité afin d’être adapté au public d’aujourd’hui. Aucun détail supplémentaire n’a été divulgué.

Une forme de capitulation face à la pression anti-israélienne?

Le nouveau film de Captain America doit sortir sur les écrans en mai 2024.