Le marché de l’automobile en Israël est connu pour ses prix élevés. Il est très difficile d’acheter une voiture et encore plus une voiture neuve. Capital Motors est une société israélienne qui existe depuis onze ans. Elle vous propose des plans de financement pour acquérir une voiture neuve suivant un programme qui va en intéresser plus d’un.

Comment le programme fonctionne-t-il ?

Capital Motors est implanté depuis 2004 à Bnei Brak. Depuis plusieurs agences ont ouvert dans tout le pays, dont une à Netanya, gérée par un francophone, Jonathan Attal. Ce dernier nous explique qu’il est devenu employé de Capital Motors après avoir bénéficié des services de la société : « Je fais partie des nombreux clients satisfaits de Capital Motors. C’est ainsi qu’a commencé mon histoire dans la société, dont je suis l’employé depuis plus de cinq ans maintenant ».

Jonathan explique que Capital Motors fait du financement d’achat de voitures neuves : « Le client vient nous voir et nous présente la voiture de ses rêves qu’il a vu en concession. Nous lui conseillons aussi, si besoin, le véhicule qui lui conviendra le mieux. Nous l’aidons à élaborer un plan de financement, le plus avantageux. Nous ne posons quasiment aucune condition préalable. L’apport demandé est minime et les mensualités ne sont pas élevées ».

Jonathan Attal

Mieux qu’un prêt classique, mieux que du leasing

Jonathan insiste sur le fait que ce que Capital Motors propose ne s’apparente pas du tout à du leasing. « La carte grise du véhicule est au nom de l’acheteur. Nous faisons pour lui toutes les démarches au moment de l’achat du véhicule, mais celui-ci lui appartient en son nom ». Ce qui fait aussi l’originalité et l’intérêt de l’offre de Capital Motors c’est la suite donnée à l’achat du véhicule. Au bout d’un an, le client peut, s’il le souhaite, revendre sa voiture et rembourser son prêt.

Au bout de trois ans, le client a trois options devant lui :

1. Capital Motors s’engage à lui racheter son véhicule

2. Solder ce qui reste à payer

3. Continuer à payer tous les mois et garder la même voiture.

Ces trois options seront de nouveau ouvertes, deux ans plus tard, soit 5 ans après l’achat du véhicule.

Un service qui a déjà fait des heureux

Jonathan précise que même si son agence se situe à Natanya, l’offre est valable pour les habitants de tout le pays. « Nous livrons des clients jusqu’à Eilat » ! Par ailleurs, il tient à rassurer les méfiants : « Nous existons depuis plus de onze ans, des milliers de clients satisfaits nous remercient de nos services. De plus, même si les modalités peuvent se régler par téléphone, nous possédons des agences physiques, nous sommes une adresse. Il y a un interlocuteur réel » !

En résumé, Capital Motors permet de rouler constamment avec une voiture neuve, à moindres coûts. Voilà qui devrait apporter un peu d’air frais sur un marché qui ne semble pas accessible à tous.

Capital Motors

12 Haomanout, Netanya

B.s.r 4, Bnei Brak

Hahashmal 10, Afula

Naar Ayarden 1, Beth Shemesh

Agasit 2, Sgoula

Tél : 054-2636059 / 072-2608187

Sur Facebook : Capital Motors

Site : www.cmotors.co.il

