Le film israélien Mama, réalisé par Or Sinaï, a été sélectionné pour être projeté au Festival international du film de Cannes, ont annoncé mercredi soir les organisateurs à l’occasion de la publication des ajouts à la programmation de l’édition 2025, qui se tiendra le mois prochain.

Réalisé en coproduction israélo-polono-italienne, Mama sera présenté hors compétition dans le cadre d’une séance spéciale. Il s’agit, pour l’instant, du seul film israélien sélectionné pour cette 78e édition du prestigieux festival.

Mama est l’adaptation en long métrage du court-métrage Anna, avec lequel Or Sinai avait remporté le prix du meilleur film étudiant à Cannes en 2016. Le film raconte l’histoire d’une femme solitaire, interprétée par Evguenia Dodina, et s’inscrit dans la continuité émotionnelle et narrative de Anna. Grâce à sa victoire il y a neuf ans, Sinaï avait obtenu la promesse d’une projection de son premier long-métrage au festival.