La canicule tue ! En France, en 2019, on enterre des victimes de la chaleur. Impensable, pourtant vrai. On sait, de par le monde, être les meilleurs dans des domaines onéreux et tellement complexes : fusées, Hi- Tech, thérapies, sport, méga concerts…Mais quand il s’agit de choses simples, on ne brille déjà plus. Où est passé le siècle des lumières ? Oublié ? Apparemment oui, ou presque !

La chaleur en Israël existe aussi, mais elle est bien mieux gérée. Disons qu’elle ne tue pas. Ce qui assassine, c’est la violence verbale, d’abord liée à la haine de l’autre, irréfléchie, sans limite. On ne peut être fier de nous, en tant que société moderne et juive, cette semaine. En voyant défiler devant nous les pires histoires, on est en droit de s’interroger : Qui sont ces jeunes ados israéliens revenus de Chypre, accueillis comme des héros de guerre ? Nos enfants, nos soldats, nos futurs chercheurs et ambassadeurs ? Quelle médaille ont-ils gagné ? Laquelle méritent-ils ? Et le meurtre de ce jeune père de 40 ans, Ofir Hasday, pilier de toute sa famille, tué de sang froid devant sa femme et ses filles pour une simple place de parking ? Jusqu’où peut aller cette violence gratuite ? Existe-t-il donc chez nous des barbares sans cœur ni cervelle ? De quoi peut-on être fier ? De la politique et de toute cette difficulté à s’unir, à s’entendre, à se comprendre ? Là aussi les mots fusent comme des missiles en pleine figure. Avec les paroles, les murs sont si faciles à franchir. Chacun d’entre nous est muni de sa propre arme à destruction massive, sans permis, la violence, et pour beaucoup, l’internet. Finis les jolis jeux éducatifs, aujourd’hui c’est plutôt »tirez le maximum, sur qui vous pouvez », en essayant si possible, de toucher, de faire mal.

Les listes électorales sont à présent fermées, les chefs de chaque parti politique ne se serrent pas la main, le match a commencé. Chaque joueur va courir partout sur le terrain électoral, évitant les croche pieds, visant lui aussi les jambes et la tête de l’adversaire, en espérant le voir ralentir et même tomber. C’est de bonne guerre, n’est-ce pas ? Cela a toujours été ainsi, alors pourquoi changer les règles de la compétition ?

Vous avez dit 17 tamouz, Ben Hametsarim, 9 av ? Plus que jamais besoin de retenue, dans les verbes, dans les esprits et dans les gestes envers lui, envers elle, proche ou lointain. Oui de la retenue, de l’empathie, de l’humanité, tout simplement !

Notre peuple détient heureusement un secret magique, que tout le monde lui envie : le tikoun ! Plus de 250 000 shekels ont été collectés en une seule nuit déjà, pour soutenir la famille Hasday. Am Israël Hai !

Pour aider la famille Hasday, dont le père de famille a été tué de sang froid, pour une place de parking, laissant la mère handicapée seule avec ses trois filles dont deux elles aussi handicapées:

https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/19844/about?utm_source=inn7

