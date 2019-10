A l’aube de cette nouvelle année, découvrez le programme particulièrement passionnant du Campus Francophone de Netanya, présenté par sa présidente Claude Brightman.

« C’est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant

qu’il a reçu. » Cette phrase d’Einstein annonce à merveille le thème de nos rendez-vous à venir.

Il nous a semblé, cette année, qu’il nous fallait aller encore plus loin dans la recherche de l’essentiel, et du sens que nous donnons à notre vie, en mettant en lumière celles et ceux qui, en épousant la cause collective, donnent le meilleur d’eux-mêmes et, par leur seule détermination changent le cours de l’histoire.

Nous relevons ce nouveau défi alors que dans un contexte social et politique et dans un monde global aux menaces si concrètes, nous ne pouvons que déplorer le manque de courage et de prise véritable de responsabilité de nos dirigeants de tous bords.

La séance d’ouverture de notre cycle sera consacrée à un grand monsieur, le Baron David de Rothschild. Un hommage de notre institution lui sera rendu pour l’immense contribution de sa famille à la construction de l’Etat d’Israël, et, au-delà, pour l’exemplarité de son engagement personnel, à la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, à la direction des institutions juives de France, et aux côtés d’Israël. Il s’entretiendra avec notre ami Paul Amar, remarquable journaliste, qui honore notre campus de sa fidèle amitié.

Nous aurons une rencontre avec le grand Rabbin Bernheim qui s’exprimera sur l’engagement du rabbin et sur la place du religieux dans les débats des cités et des sociétés se vidant de leurs valeurs et de leurs illusions.

Nous accueillerons Samuel Blumenfeld, expert en cinéma, qui nous dressera le portrait d’une actrice exceptionnelle, une grande dame engagée dans son art et dans sa vie, Madame Simone Signoret.

Le Professeur Denis Charbit évoquera avec nous les grandes voix de la littérature hébraïque qui en traversant l’histoire du sionisme et d’Israël, en sont les porte-parole ou l’avant-garde.

Georges Bensoussan et Barbara Lefebvre, qui avaient dénoncé avec courage Les territoires perdus de la République témoigneront de leur combat de Juifs français pour une France laïque et républicaine.

Franz Olivier Giesbert partagera avec nous le questionnement d’un journaliste engagé dans son temps et nous présentera également son dernier livre ‘Shmok’. Nous accueillerons également Me Gilles William Goldnadel qui au nom de la loi se dresse sur tous les fronts contre les atteintes à la liberté, traque et attaque avec détermination toutes les formes d’antisémitisme.

Nous rendrons un hommage particulier, en présence de nombreux invités européens au groupe ELNET European leadership network qui a créé un lobby en Europe et mène un combat sans merci en faveur d’Israël, contre le BDS, l’antisémitisme, l’antisionisme et le terrorisme. C’est dire la richesse de ce cycle qui, interpellant au plus profond chacun d’entre nous, posera la question de notre responsabilité et de notre action sur ce monde que nous laisserons aux générations à venir.

Ce programme est encore une fois possible grâce à nos partenaires de l’Institut Européen Emmanuel Levinas de L’Alliance Israélite Universelle, et grâce à la municipalité de Netanya. Merci à Marc Eisenberg, président de l’AIU et merci également à Avi Slama, conseiller municipal de Netanya en charge des programmes d’intégration.

Merci surtout à notre public fidèle d’abonnés du Campus qui, par leur intérêt et leur présence, nous aident à remplir notre première mission, celle de l’intégration dans les meilleures conditions de jeunes olim de France qui viennent étudier au sein de notre institution.

Depuis 15 ans, près de 1000 étudiants sont passés par notre Campus avec succès et c’est une immense fierté.

Notre engagement à cet égard reste ferme et déterminé. Ce projet est important car il donne une vraie chance à cette Alya de France qui nous est si chère.

Rendez-vous le 17 Novembre !

D’ici là, nous vous souhaitons, une magnifique année de réussite, de santé et de prospérité. Shana Tova

Renseignements et réservations : 09-8607898 / francophonie010@netanya.ac.il

Claude Brightman