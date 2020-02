Une nouvelle campagne lancée par Bleu-Blanc pour attirer des voix sionistes-religieuses fait polémique même à l’intérieur de la liste. Par des annonces publicitaires publiées dans des feuillets distribués dans les synagogues ainsi que dans le journal Makor Rishon, Bleu-Blanc présente un drapeau d’Israël immaculé de couleur jaune. Le slogan indique: « Il y a tellement de moutarde que cela n’a déjà plus de goût ».

Les stratèges de Bleu-Blanc ont utilisé le mot « H’ardal » qui signifie « moutarde » en hébreu mais qui est aussi utilisé, par abréviations, pour désigner l’aile orthodoxes du courant sioniste-religieux. L’objectif de Bleu-Blanc étant d’attirer des électeurs de l’aile modérée du sionisme-religieux.

Mais mis à part les réactions indignées à droite, cette campagne a provoqué des dissensions internes à Bleu-Blanc sur le « mauvais goût » de cette campagne. L’un des stratèges de Bleu-Blanc, qui n’est pas impliqué dans cette campagne a reconnu « qu’il y avait peut-être une certaine exagération dans cette campagne qui désigne un nouvel ennemi » mais il a exonéré les députés du parti, affirmant « qu’ils ne devaient sans doute pas être au courant de cette campagne »… Un autre intervenant indique que « cette campagne avait une intention, celle d’attirer des voix sionistes-religieuses qui conviennent à Bleu-Blanc » mais « qu’elle n’était peut-être pas particulièrement réussie ».

Une députée Bleu-Blanc (qui souhaite rester anonyme) a parlé d’une campagne de « mauvais goût » et un autre membre de la liste a confié qu’il n’aurait peut-être pas fallu utiliser le drapeau d’Israël…

Réaction vive de Naftali Benett

Cette campagne nauséabonde a entraîné une longue et virulente réaction de Naftali Benett:

« Honte à vous, Bleu-Blanc, Yaïr Lapid, Benny Gantz, Eleazar Stern, Yoaz Hendel et Yaël German! Je constate qu’il est de bon ton d’attaquer les sionistes-religieux, de les appeler ‘cancer’, de les l’utiliser puis les jeter, d’avertir de ne pas qu’ils grimpent trop haut dans Tsahal mais de demander qu’ils risquent leur vie pour ceux qui les salissent! Alors maintenant, vous avez trouvé un nouvel ennemi: les sionistes-orthodoxes. C’est tellement facile: ces orthos, qui étudient la Torah et font beaucoup d’enfants, et puis, ils sont tellement différents des religieux modernes! Quelques responsables de campagne de Bleu-Blanc/Yesh Atid se sont réunis et se sont dit: ‘Tout le monde déteste ces orthodoxes-sionistes. Attaquons-les et les ‘religieux normaux’ viendront à nous en masse’ Quelle ignorance et quelle méchanceté. Alors je vais vous expliquer: je suis considéré comme un religieux-light typique, j’habite Raanana, j’étais dans le high-tech, je n’ai pas de longues papillottes. Mais j’aime ces sionistes-orthodoxes d’un amour sans limites pour leur dévouement, car qui sont ils en réalité? Ce sont des personnes qui dédient leur vie à un idéal, à la Torah, au peuple juif, à la terre d’Israël et qui sont prêts à en payer le prix. Ils étudient la Torah, font l’armée et ne changent pas d’avis tous les deux jours après tel ou tel sondage. Je pense que 90% des personnes altruistes en Israël qui font don d’un rein appartiennent à cette population, et lorsque vous leur demandez pourquoi ils ont fait cela, ils sont gênés tant ils font cela de manière désintéressée, juste pour sauver des vies(…)Et même si nous avons parfois des divergences et des discussions, nous sommes un seule et même famille. Bleu-Blanc! Si vous pensez que vous pourrez les attaquer et les ridiculiser sans que nous réagissions, vous vous trompez! Nous continuerons à les aimer et à discuter avec eux! Cherchez vos mandats ailleurs! Une fois vous voulez un ‘gouvernement d’union laïque’ un autre fois vous êtes ‘ni gauche ni droite’ et aujourd’hui vous mettez en garde contre les sionistes-orthodoxes. Mais qui est le vrai problème pour Israël? Eux ou vous? Qui soutient la création d’un Etat palestinien? Ces personnes aiment l’armée, le drapeau d’Israël et l’hymne national. Vous avez choisi de salir le drapeau d’Israël sans honte pour grapiller quelques voix. Vous avez peut-être rapidement réussi à ôter la tache sur le drapeau avec Photoshop, mais la tache de ce que vous avez fait restera encore de longues années.

Lorsque vous vous trouverez une identité qui n’est pas basée sur la haine de l’Autre (Tout-sauf-Bibi), téléphonez-moi! »

Photo Illustration