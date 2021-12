Au plus bas dans les sondages et faisant usage d’un clientélisme électoral pathétique, la candidate socialiste à l’élection présidentielle française a établi une comparaison inadmissible lors d’un meeting à Perpignan. En voulant dénoncer en allusion les idées identitaires soutenues par Eric Zemmour, la mairesse de Paris a notamment dit : « Ce langage des années 1930, qui honnissait l’étranger, qui exaltait la haine des Juifs, ils l’appliquent aujourd’hui à qui ? Aux musulmans !» Elle a également dénoncé une « diabolisation de l’islam », et ce, quelques jours à peine après une grave provocation dans une rue de Nanterre, lorsqu’une petite procession de fidèles d’une paroisse chrétienne a été violemment pris à partie dans la rue par des musulmans qui les ont insultés et menacés « d’égorgement ».

Cette comparaison insupportable n’a hélas toujours pas suscité de réaction officielle des institutions juives, mis à part celle du président du B’nai B’rith de France, Philippe Meyer qui a écrit : « Comparer le sort des Juifs des années 1930 à celui des musulmans d’aujourd’hui est une dangereuse réécriture de l’Histoire déjà entendue ailleurs. Le clientélisme électoral ne justifie pas tout, Mme Anne Hidalgo. Malgré les sondages, la dignité et la responsabilité restent nécessaires ».

Les propos de la candidate socialiste, en-dehors d’être insulte à la vérité et à l’intelligence, sont triplement graves et dangereux : ils banalisent une nouvelle fois la Shoah et le sort des Juifs dans les années 1930, confortent de nombreux musulmans de France dans leur attitude victimaire et leur donnent un blanc-seing pour qualifier de raciste et d’islamophobe toute critique face à l’islam rampant.

Ce n’est pas la première fois qu’Anne Hidalgo se livre à de tels gestes en direction des musulmans de France. En septembre 2015 elle avait reçu en grande pompe le chef terroriste Abou Mazen, chef de l’Autorité Palestinienne et l’avait décoré de la Médaille Grand Vermeil de Paris, en hommage…à son action pour la paix !

