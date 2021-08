Israël a décidé de cibler le nouveau président iranien Ebrahim Raïssi sur le plan diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères a donné instruction à ses représentations diplomatiques à l’étranger de mettre en évidence le passé criminel du président iranien et son implication dans l’emprisonnement, les tortures et l’exécution de milliers d’opposants au régime islamique. Outre les réactions militaires, la diplomatie israélienne va également se servir de la dernière attaque iranienne contre un bateau appartenant à un homme d’affaires israélien pour montrer à quel point l’Iran constitue un danger pour la stabilité et la sécurité de toute la région.

Photo Wikipedia