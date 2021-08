L’Autorité Palestinienne a décidé de faire de l’avant-poste d’Eviatar un exemple dans son combat contre la présence juive en Judée-Samarie. Elle lance une campagne pour « alerter » la communauté internationale sur les conséquences du maintien de cet avant-poste dont il ne reste d’ailleurs que des caravanes, les habitants ayant volontairement quitté après un compromis signé avec le gouvernement Benett sur une promesse de retour futur…

L’AP avertit la communauté internationale que l’avant-poste d’Eviatar est un « obstacle à la paix, à la solution de deux Etats et à la création d’un Etat palestinien viable ». La centrale terroriste espère créer un mouvement de pressions sur Israël pour démanteler complètement et définitivement ce qui reste de l’avant-poste. Elle a même déposé un dossier devant la Cour pénale internationale de la Haye, devant le Conseil de sécurité de l’Onu et devant le Conseil des droits de l’homme à Genève.

En attendant, la présence de Tsahal sur les lieux, promise par le gouvernement aux habitants d’Eviatar en contrepartie de leur départ volontaire n’est toujours pas visible.

Photo comité des habitants d’Eviatar