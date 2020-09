Une campagne de collecte a été lancée pour aider au financement d’un procès kafkaïen : celui de Eitan Zeev, agriculteur de Dolev (Samarie), qui menacé de lynchage par une bande d’Arabes palestiniens, a dû faire usage de son arme et a blessé l’un des agresseurs. Il est aujourd’hui poursuivi pour « coups et blessures avec circonstances aggravantes pour mobiles nationalistes » !

Les faits se sontr déroulés il y a deux mois et demi. Eitan, président de l’association « Ouri Eretz Ahavait » s’était rendu avec un groupe d’agriculteurs près de Maalé Shomron pour poursuivre les travaux de préparation d’un terrain destiné à une ferme gérée par des jeunes.

Soudain, plusieurs dizaines d’Arabes arrivèrent en voiture, et les agriculteurs, comprenant leurs intentions, décidaient de quitter rapidement les lieux et se rendre au village voisin de Matan, tout en avertissant les responsables de Tsahal du secteur. Mais les Arabes avaient bloqué la seule voie d’issue. Eitan, qui avait laissé son arme à l’un de ses camarades se rendit alors auprès de l’un des meneurs arabes afin de parlementer et demander à pouvoir quitter les lieux lui et ses camardes. Mais les Arabes refusèrent, et excités par les appels belliqueux des muezzins des villages voisins ils encerclèrent de plus en plus les agriculteurs juifs.

Eitan Zeev et ses amis sentirent alors qu’ils étaient en danger de mort et la seule solution pour eux fut de faire usage de leur arme. Certains d’entre eux tirèrent en l’air et Eitan tira en direction des agresseurs, blessant l’un d’entre eux. Les Arabes se livrèrent alors à des jets massifs de pierres, blessant des agriculteurs, qui finirent par réussir à quitter les lieux.

Les forces de Tsahal n’arrivèrent sur les lieux que 40 mn après avoir été alertées par Eitan Zeev. Aucun des agresseurs arabes n’a été appréhendé, mais pas contre, les unités anti-terroristes (Yassam) ont effectué ensuite une descente au domicile des agriculteurs, leur ont confisqué les armes et les ont arrêtés et mis en prison pour plusieurs jours !

Aujourd’hui, Eitan Zeev est en détention à domicile en attente du procès qui lui est intenté ! Même une lettre du commandant de la Division Ephraïm, le général Yiftah Norkin, attestant qu’Eitan Zeev et ses amis ont tout fait pour éviter toute altercation avec les Arabes, n’a pas servi face à la justice militaire.

La situation est donc simple : un agriculteur juif est aujourd’hui sous le coup d’un procès qui risque de durer des années, pour le « crime » avoir tenté de sauver sa vie face à des agresseurs arabes haineux.

Le sentiment de nombreux agriculteurs juifs, en Judée-Samarie, dans la vallée du Jourdain mais aussi dans le Néguev est que le terrorisme agricole relève de plus en plus la tête sans que les forces de sécurité n’en prennent la juste mesure et réagissent comme il se doit.

Les amis d’Eitan Zeev ont lancé une campagne sous le nom de « Shomerim al Ha’haklaïm » et indiquent qu’il est inadmissible que des agriculteurs juifs soient ainsi poursuivi en justice pour le fait d’avoir tenté de sauver leur peau.

Une collecte a également lancée pour aider au financement de son procès si injuste. En très peu de temps, plus de 80% de la somme demandée a déjà été rassemblée.

Adresse pour des dons :

https://givechak.co.il/13830?ref=ts

Vidéo :