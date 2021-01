Les autorités iraniennes savent que le vent a tourné en leur faveur à Washington et tiennent à en tirer avantage au maximum. Mercredi, le nouveau secrétaire d’Etat Tony Blinken avait « osé » déclarer que les Etats-Unis seront prêts à revenir à l’accord de Vienne si l’Iran en fait de même. Voici ce que lui a répondu sèchement le ministre iranien des Affaires étrangères Muhamad Zarif : « Ce sont les Etats-Unis qui ont violé l’accord et ont privé le peuple iranien de nourriture et de médicaments. Pourquoi l’Iran devrait-il faire le premier pas vers un retour à l’accord ? »

Les multiples déclarations de « bonne volonté » faites par la nouvelle équipe en place à Washington sont perçus à Téhéran comme autant de signes de faiblesse.

Photo Wikipedia