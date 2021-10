Le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan a écrit à Tor Wennesland, coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient et a exigé de lui qu’il rectifie une grave accusation qu’il a lancée contre des habitants juifs de Samarie. Lors d’une séance de l’Onu consacrée à la situation en Judée-Samarie, Wennesland a accusé des habitants juifs d’avoir capturé un jeune « palestinien », de l’avoir frappé avec brutalité, ligoté et même fait subir des brûlures. Il a qualifié ces habitants juifs de « gens abominables » et appelé les autorités israéliennes à arrêter les « agresseurs ».

En réalité, il ne s’est rien passé de tout cela. Ce « jeune » faisait partie d’un groupe de terroristes qui ont attaqué des habitants juifs à coups de jets de pierres et de blocs de pierres près du nouveau yishouv de ‘Homesh. Dagan demande à l’émissaire de rétablir la vérité et de vérifier à l’avenir que les rapports qu’il reçoit soient fiables et non contaminés par de l’antisémitisme. Yossi Dagan précise au coordinateur qu’il a tenu à vérifier les faits avec Tsahal et la police immédiatement après avoir été informé des accusations qu’il lancées devant l’Onu. Il rappelle à Wennesland que celui qu’il appelle « adolescent » est un terroriste qui a tenté de tuer des Juifs et que le rapport mensonger qu’il a fourni à l’Onu ne fera qu’attiser la violence et l’antisémitisme.

