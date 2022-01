Les jets de pierres contre des autobus ne se comptent plus il n’est qu’une question de temps pour qu’un conducteur perde le contrôle de son véhicule avec les conséquences que l’on peut imaginer. Samedi soir, des terroristes ont visé deux autobus entre le village de Hizmeh et la localité d’Adam, au nord de la capitale. Les deux conducteurs ont été légèrement blessés par les éclats des pare-brise touchés par les pierres. L’Union des conducteurs d’autobus en Israël a dénoncé « l’inaction des pouvoirs publics » face à ce fléau devenu le lors quotidien des transports publics en Judée-Samarie et à Jérusalem. Il a noté que les terroristes ont modifié leur « modus operandi » et lancent souvent des pierres depuis des véhicules venant face aux autobus, ce qui multiplie la force de l’impact.

Vidéo :

תיעוד נוסף מניסיון הרח סמוך לחיזמה-פסגת זאב: הצרחות והפחד לא מעניינים את יו"ר מועצת יש"ע לשעבר וראש הממשלה בהווה.

נפתלי בנט, כך בדיוק נשמעים מי שנפשם נפצעה. pic.twitter.com/OsBusYvD4L — אלעד הוּמינר 🇮🇱 العاد هومينر (@EladHumi) January 2, 2022

Photo groupe de sécurité du village Adam