L’écrivain saoudien Raouf Al-Sayin a décidé de faire un « cadeau » à Israël à l’occasion de Yom Haatsmaout sous forme de démystification du « peuple palestinien. En voici des extraits:

« Palestinien! Tu n’es pas arabe. Tu n’as pas de terre et la ‘question palestinienne’ est un mythe. Cette terre, c’est la terre d’Israël. Itshak Shamir, Itshak Rabin, Ariel Sharon en étaient les héros. Netanyahou est un peureux! Allez, Netanyahou, brûlez les ailes de ce gang! Libérez le monde de la présence de ces ‘Palestiniens’. A quoi bon les garder! Je suis prêt à accueillir un Juif chez moi, mais pas un ‘Palestinien'(…) »

« Israël, c’est l’Etat d’Israël et il appartient aux Enfants d’Israël. Vous (‘Palestiniens’) n’avez aucun droit sur la terre d’Israël. Les Juifs sont les fils d’Isaac et nous, les Arabes, sommes les fils d’Ismaël, des cousins. Mais vous, les ‘Palestiniens’, d’où êtes vous venus?? De quoi vous mêlez-vous ici?(…) Vous êtes des particules de peuples différents: Tziganes, Turkmènes, Circassiens, Mongols etc. Alors de quoi vous mêlez-vous entre nous et les Juifs? Les Juifs sont sur leur terre, et vous n’y avez pas droit(…)

« Pour votre information, il n’y a pas d’Al-Aqsa. Ça n’existe pas. Il y a Jérusalem. La ‘mosquée de l’Extrémité’ qui est mentionnée dans le Coran est située à Al Jurana, à 29 km de la ville de Ta’ef en Arabie saoudite. Selon vos propres dires, la mosquée Al-Aqsa aurait été construite en l’an 72 de l’Hégire, donc 60 ans après la mort de Mahomet, alors comment est-ce possible??! De qui vous moquez-vous? Vous hurlez et vous lamentez sur la ‘question palestinienne’ et pour cela, vous collectez de l’argent des citoyens arabes et donc de moi-aussi, sous le slogan ‘Donne un Rial et sauve un Arabe!’ Qui a dit que vous êtes des Arabes? Et ensuite, vous maudissez ceux qui vous donnent de l’argent?? Est-ce moral? Est-ce de la conscience? Non!! »

Photo Illustration