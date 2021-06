Après plusieurs heures de discussions au sein du cabinet politico-sécuritaire, le Premier ministre et le ministre de la Défense se sont réunis entre quatre yeux et sont tombés d’accord pour que la marche des drapeaux à Jérusalem soit reportée à mardi prochain. L’argument de partisans du report était que cette marche se déroule après le vote à la Knesset sur l’adoption du futur gouvernement. Quant à l’itinéraire de cette marche il doit être convenu entre la police et les différents organisateurs.

L’un des motifs du maintien de la marche, alors que le commandant de la police l’avait carrément annulée, est le refus de se soumettre aux menaces des organisations terroristes.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90