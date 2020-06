Lors du conseil des ministres, le Premier ministre a exprimé sa colère après les fuites qui ont filtré vers les médias quant au différend « bruyant » qui l’a opposé au directeur du Shin Bet Nadav Argaman lors de la séance du cabinet du Corona de dimanche. Les divergences de vue entre les deux homme portaient sur la réutilisation de l’application du Shin Bet pour le traçage des personnes atteintes du virus. De toute apparence, les débats ont été enregistrés à leur insu et transmis aux médias qui en ont fait des gorges chaudes.

Le directeur du Shin Bet y avait exprimé son refus d’introduire dans la loi du Corona l’implication de son agence et de ses capacités technologiques au service de la lutte contre le Corona tant que la remontée de la courbe ne sera pas alarmante. « L’utilisation des technologies du Shin Bet pour des questions civiles doit être réduite au minimum » avait notamment dit le directeur de l’agence. Un échange « musclé » avait suivi entre Nadav Argaman et Binyamin Netanyahou, ce dernier arguant que la situation exigeait que tous les moyens soient utilisés pour juguler le retour de la propagation du virus.

Commençant par évoquer « un événement grave », le Premier ministre a rajouté : « De toutes mes années à la tête du gouvernement, je ne me souviens pas de telles pratiques. Divulguer ainsi des discussions entre un Premier ministre et un directeur du Shin Bet est extrêmement grave ». Binyamin Netanyahou a annoncé qu’il n’en restera pas là et qu’il va exiger de toutes les instances compétentes, y compris le conseiller juridique du gouvernement, de procéder à une enquête approfondie pour savoir d’où est partie la fuite.

Photo Avihsag Shaar Yashouv / Flash 90