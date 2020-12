Ca y est : Israël a dépassé le Bahreïn dans le pourcentage de personnes déjà vaccinées contre le Corona. Au 27 décembre, date du dernier comptage, 4,37% de la population israélienne a déjà été vaccinée, taux les plus élevé au monde actuellement, suivie par le Bahreïn (3,23%), la Grande-Bretagne (1,5%), les Etats-Unis (0,64%) et le Canada (0,16%). Sur le total de la population mondiale déjà vaccinée, l’OMS avance le chiffre de 0,06%.

Selon les chiffres du ministère de la Santé, les cinq villes qui arrivent en tête dans le nombre de personnes vaccinées (au 28.12.20) sont : Tel-Aviv (26.945), Jérusalem (23.738) Haïfa (22.453), Petah-Tikva (12.815) et Rishon Letzion (12.571). Dans le peloton de queue ont trouve des localités arabes, bédouines et orthodoxes (Beitar Ilit, Modiin Ilit et El’ad).

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90