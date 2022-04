La Chambre de Commerce et d’Industrie Israël-France a le plaisir de vous annoncer la tenue de la première édition de ses « Business Awards », qui se tiendra le 7 avril 2022 à 19h, à la galerie d’art Eden Gallery, au 29 boulevard Rothschild à Tel-Aviv, en présence de l’Ambassadeur de France en Israël, Monsieur Eric Danon.

Vers quelles entreprises se diriger afin d’être accompagné dans ses problématiques fiscales, juridiques, immobilières ou encore patrimoniales ? Choisir les bons experts en Israël maîtrisant la langue de Molière peut s’apparenter à un parcours du combattant.

Fort de ce constat, la Chambre a souhaité référencer les professionnels locaux et distinguer les spécialistes : avocats, experts-comptables, banques, promoteurs immobiliers, gestionnaires de patrimoine…

Cette soirée réunira les entreprises et entrepreneurs autour d’un cocktail dinatoire.

Un jury constitué pour l’occasion remettra les trophées aux lauréats.

CANDIDATURE : Les nominés doivent être Membre de la CCIIF

Pour adhérer à la CCIIF et vous inscrire: cliquez ici—-> cciif2013@gmail.com

Ouvert principalement aux professionnels, cet évènement est gratuit pour les adhérents à la Chambre de Commerce.

Réservations

https://www.eventbrite.fr/e/ billets-business-awards-1ere- edition-287884970697

(Possibilité d’un prix de groupe par entreprise)

Contact : +972 3 533 33 06

Adhérer à la Chambre de Commerce signifie être référencé parmi les professionnels actifs en Israël.

Nous guidons ainsi les entreprises (françaises et israéliennes) ainsi que les particuliers vers nos références.

Nous organisons également des évènements propices au networking, et apportons notre soutien aux réseaux d’affaires en Israël et en France afin de favoriser les échanges commerciaux et les investissements entre ces deux pays.

Nous offrons aussi l’opportunité aux adhérents de faire partie des speakers lors de nos évènements.

Si vous souhaitez travailler votre réseau de partenaires entre la France et Israël ou encore être plus visible auprès des particuliers en Israël, la Chambre de commerce pourra vous aider en ce sens.