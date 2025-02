Yamil Santoro, adjoint au maire à Buenos Aires, en Argentine, a déposé une proposition de loi pour changer le nom de la »Rue de Palestine » dans la capitale argentine en »Rue de la Famille Bibas ».

Shiri Bibas, z’l, était d’origine argentine, et les autorités du pays tiennent à lui rendre hommage ainsi qu’à ses enfants, Ariel et Kfir, z’l, après qu’ils ont été cruellement assassinés par les terroristes du Hamas.

Ce changement devrait être acté rapidement et la rue rebaptisée dans quelques semaines: »Nous avons l’obligation de nous souvenir et d’honorer la mémoire des victimes argentines du terrorisme », a écrit Santoro, »Il s’agit d’une action symbolique qui peut contribuer à augmenter la prise de conscience autour de l’assassinat cruel de cette famille. Israël est le seul Etat démocratique et libéral occidental qui se bat contre l’islamisme ».

Santoro a ajouté: »Je ne suis pas contre un Etat palestinien, je ne dis pas que tous les habitants de Gaza sont des terroristes. Mais il est clair qu’aujourd’hui il s’agit d’un Etat en échec, qui est devenu une puissance terroriste sous la direction de l’Iran ».

Le Président argentin, Javier Milei, a décrété deux jours de deuil national à la mémoire de Shiri Bibas et de ses enfants.