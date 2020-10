Les tensions sont à nouveau très vives au sommet du gouvernement entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Benny Gantz. C’est à nouveau la question du vote du budget qui est à l’origine de cette nouvelle flambée. Le Premier ministre a déclaré jeudi soir qu’il est déterminé à faire voter le budget 2020 d’ici la fin décembre tout en lançant des négociations pour le budget 2021. A l’opposé, Benny Gantz et Bleu-Blanc exigent le vote d’un budget biennal 2020-2021 d’ici la fin décembre.

Alors que le gouvernement avait failli imploser au mois d’août pour les mêmes raisons, un report de cent jours avait finalement été convenu sur proposition de Tsvika Hauser (Derekh Erets).

Ni Binyamin Netanyahou et encore moins Benny Gantz n’ont intérêt à de nouvelles élections dans les prochains mois, qui verraient un affaiblissement du Likoud et sans doute la fin de la carrière politique de Benny Gantz. Mais la politique a ses lois et les relations entre le Likoud et Bleu-Blanc sont arrivées à un niveau catastrophique qui pourrait mener à la fin du gouvernement. Le Premier ministre et le Likoud accusent Bleu-Blanc d’être devenu « un gouvernement au sein du gouvernement ».

Jeudi soir, des députés Likoud ont attaqué le ministre de la Justice Avi Nisenkorn qui refuse de réunir la commission interministérielle des lois pour examiner des propositions de lois touchant au système judiciaire. C’est exactement ce que faisait Tsipi Livni lorsqu’elle fut ministre de la Justice dans un gouvernement Netanyahou quand elle ne voulait pas faire avancer des textes de lois qui la dérangeaient idéologiquement. Le ministre David Amsallem a accusé Avi Nisenkorn de considérer le ministère de la Justice comme son affaire privée et Chlomo Karhi a écrit une lettre au président de la coalition Micky Zohar demandant le dépôt d’un texte visant carrément à la suppression de cette commission interministérielle « qui est paralysée à cause des positions politiques du ministre de la Justice qui la tient en otage ».

Photo Alex Kolomoïsky / POOL