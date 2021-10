Le parti islamique Ra’am sait que la survie du gouvernement dépend de lui et il sent qu’une certaine crainte saisit de partis de la coalition au vu des sondages qui se suivent. C’est donc le moment d’appuyer sur l’accélérateur et d’exiger un maximum de choses en brandissant la menaces d’un vote négatif sur le budget. Yaïr Lapid l’a bien senti si l’on se réfère à la demande insistante de « modération » qu’il a lancée lundi aux partenaires de la coalition lors de la séance de Yesh Atid.

Parmi les nombreuses exigences du parti Ra’am, quatre sont considérées comme essentielles et sur lesquelles il ne transigera pas : planification massive de constructions dans le secteur arabe, régularisation de plusieurs villages bédouins illégaux dans le Néguev, régularisation du statut de 2000 familles « palestiniennes » et connexion à l’électricité des maisons arabes illégalement construites dans le secteur arabe.

