Dans le cadre des débats sur le vote des derniers chapitres du budget, le député Micky Zohar Likoud a proposé un « deal » à la coalition à propos des budgets et des fonds de coalition accordés au parti islamique Ra’am: un retrait de toutes les réserves émises par l’opposition de droite sur les textes qui restent à voter, en échange de la création d’une commission mixte de supervision qui sera chargée de voir dans les moindres détails où vont réellement aboutir les gigantesques montants promis au parti de Mansour Abbas. Le député a dit aux membres de la coalition : « Ce faisant, vous renforcez la sécurité du pays et éviterez que les débats traînent en longueur ».

Au nom de la coalition, le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a répondu par le sarcasme : « Je suis heureux de voir que cette longue nuit n’a pas supprimé l’humour de l’opposition. La réponse est ‘non’! »

Cette demande du Likoud fait suite aux récentes enquêtes et révélations sur les liens entre le parti Ra’am et des associations proches du Hamas. La gestion des budgets et fonds de coalition est laissée à la discrétion du parti islamique qui peut en disposer et faire circuler des montants importants au moyen d’associations plus ou moins fictives, de collectivités locales qu’il dirige ou même lors d’appels d’offres d’infrastructures remportés par des sociétés et entrepreneurs liés comme par hasard au Mouvement islamique qui pourraient en reverser une partie au Hamas.

Photo Alex Kolomoïski / Flash 90 /POOL