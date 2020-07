Le Likoud et Bleu-Blanc ont convenu que le budget qui sera alloué aux gratifications sera voté dimanche en conseil des ministres. Ce budget a été préparé par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre des Finances Israël Katz. Les deux partis ont également convenu qu’un cabinet économique paritaire spécial sera créé pour décider de quelles manière ces sommes seront distribuées. Y feront notamment partie Binyamin Netanyahou, Benny Gantz et Amir Peretz. Bleu-Blanc exige que ces sommes soient prioritairement versées aux indépendants, aux chômeurs et aux familles à revenus modestes.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90