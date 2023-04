Après avoir volontairement été délaissés par Merav Mihaeli quand elle était ministre des Transports, les habitants de Judée-Samarie ont appris ce matin (mercredi) que 3.5 milliards de shekels, étalés sur un plan pluri-annuel, allaient être investis dans les routes qu’ils utilisent quotidiennement.

A la fin de son mandat, Mihaeli avait reconnu ne pas avoir investi de budgets dans les routes de Judée-Samarie, parce que, avait-elle dit, il est inutile d’investir dans des zones qui ne feront plus partie d’Israël dans le futur.

Rappelons que l’investissement de l’Etat dans les infrastructures routières en Judée-Samarie est minimaliste depuis 1970. Les accidents de la route y sont très nombreux et la circulation de plus en plus importante.

La ministre des Transports, Miri Regev et le ministre au sein du ministère de la Défense, Betsalel Smotrich, ont donc conclu d’allouer d’importants fonds visant à restaurer et construire les infrastructures routières de ces régions où vivent un demi-million d’Israéliens mais qui sont également empruntées par les automobilistes palestiniens.

Il a d’ores et déjà été acté qu’une base de 160 millions de shekels pour les routes de Judée-Samarie seraient allouées automatiquement chaque année.

Le projet le plus important qui sera entrepris grâce à ce financement est l’élargissement de la route 60 entre Jérusalem et Rehelim, en passant par Hizmeh, Shaar Binyamin et Ofra. La route qui est aujourd’hui à deux voies sera élargie pour passer à 6 voies avec dans chaque sens une voie réservée aux transports en commun.

En tout, ce sont deux milliards de shekels qui seront investis dans l’amélioration de la route 60 qui traverse toute la Judée-Samarie, avec deux voies de circulation tout le long, et qui est empruntée par des centaines de milliers d’automobilistes chaque jour.

Par ailleurs, 200 millions de shekels serviront à la route de contournement du village arabe de Fundunq à l’est de Kalkiliya, travaux absolument nécessaires pour garantir la sécurité des Juifs dans cette zone. 366 millions de shekels seront consacrés à l’élargissement de la route d’accès à Bet El qui est constamment surchargée puisqu’il s’agit aussi d’une route d’accès à Ramallah.

De la même manière plusieurs tronçons de route dans d’autres endroits de la Judée-Samarie, aujourd’hui à deux voies seront élargis.

La route 45 entre Kohav Yaakov et Atarot, dont la construction est déjà planifiée bénéficiera d’un budget de 300 millions de shekels. Cette route permettra de réduire le trajet entre l’est de la région du Binyamin et la route 443.

En tout ce sont donc 3.5 milliards de shekels qui seront investis pour les infrastructures routières de Judée-Samarie soit 25% du budget alloué aux routes.

Les détracteurs du gouvernement ont immédiatement dénoncé une répartition inégale des fonds du ministère des Transports, estimant qu’il était injuste de donner 25% du budget à 500000 habitants.

Ce à quoi, il leur a été répondu que ces 25% étaient une compensation des dizaines d’années pendant lesquelles les routes de Judée-Samarie avaient été délaissées et avec elles la sécurité des habitants qui, comme tous les autres citoyens israéliens, paient leurs impôts et ont le droit à des routes adaptées et en bon état.

Par ailleurs, il a aussi été soulevé que ce ne sont pas »seulement » les 500000 Juifs de Judée-Samarie qui profitent de ces routes mais les Arabes qui vivent dans ces régions aussi.