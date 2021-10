Lors des récents affrontements entre Arabes et Juifs dans la région du sud du Mont Hevron, un jeune arabe du nom de Bassel El-Adra avait averti les médias présents que des Juifs avaient mis le feu à une maison arabe. « Malheureusement » pour lui, un officier de Tsahal qui était dans le secteur avait filmé la scène, où l’on voit que c’est le jeune homme lui-même qui avait volontairement mis le feu à la bâtisse. Non seulement il a tenté d’accuser des Juifs d’une action qu’ils n’ont pas commise mais ce jeune homme travaille (contre rémunération) pour l’organisation anti-israélienne B’Tselem qui n’est de loin pas à son premier mensonge dans le but de salir Tsahal et les Juifs de Judée-Samarie.

Deux journalistes de la station de Galei Israël ont voulu contacter le porte-parole de l’ONG pour entendre sa réaction, mais lorsqu’il a entendu le nom de la station, il a immédiatement raccroché. C’est cette même organisation qui salit Israël dans les forums internationaux et qui collabore avec les rapports hostiles à Israël en fournissant des informations biaisées ou carrément fantaisistes.

De violents affrontements ont lieu récemment dans la région du sud du Mont Hevron, entre habitants juifs d’un côté, Arabes et activistes gauchistes de l’autre, ces derniers recevant d’importantes sommes d’argent de la part de pays étrangers dans le but de se livrer à des provocations destinées aux médias et réseaux sociaux.

Vidéo :

בום בום.

פעיל בצלם @btselem, באסל אל-עדרה, ניסה להצית מבנה ערבי בדרום הר חברון – ולטעון שזה יהודים ניסו. עלילת דם בחסות אירופה ובחסות ארגוני השמאל הקיצוני.

הסיפור של הר חברון הוא רחב. התמונות שרצו פה אחרי שמחת תורה לא היו טובות. אלימות היא דבר מגונה. אבל זה לא הסיפור של הר חברון> pic.twitter.com/rEsQYG0Vim — ישראל שלי | MyIsrael (@MyIsraelorgil) October 5, 2021

Photo Illustration